RDC: Prémio Nobel é candidato às eleições Presidenciais de Dezembro

O ginecologista congolês que foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz pelos seu trabalho junto das mulheres vítimas de violência no leste da República Democrática do Congo, Denis Mukwege, anunciou que vai disputar a Presidência do pa+is nas eleições previstas para Dezembro deste ano.