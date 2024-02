Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, e do Governo russo, reagiu às declarações de Joe Biden, proferidas numa acção de campanha, onde defendeu que o Presidente russo "é um chorão maluco" que, por sua causa, os Estados Unidos estão permanentemente preocupados com a eventualidade de uma guerra nuclear.

"Tais palavras saídas da boca do Presidente dos EUA não possuem a densidade mínima para afectar qualquer Chefe de Estado e muito menos do Presidente Vladimir Putin, mas são uma enorme vergonha para os EUA", adiantou Peskov, citado pela TASS.

Que apontou tal comportamento como sendo próprio "de um cow boy de Hollywood" para efeitos de campanha eleitoral para as eleições Presidenciais de Novembro , onde, como se sabe, existe uma forte probabilidade, como o atestam a generalidade das sondagens, de perder para Donald Trump, o seu provável adversário republicano.

Num comentário menos agreste, Dmity Peskov aconselhou Biden a pedir aos seus assessores para investigarem nas declarações do Presidente Putin se encontram "um único comentário que seja depreciativo para com Joe Biden".

Provavelmente, Peskov estava, com este desafio, a pretender que Biden ouvisse as declarações de Putin, numa recente entrevista à TV pública russa, onde este, pelo contrário, procurou diluir a ideia de que o Presidente dos EUA está demente e sem condições de gerir a Casa Branca.

Isto, porque Putin notou que, no último encontro com Biden, na Suíça, há três anos, não reparou em qualquer indício de demência ou incapacidade intelectual para exercer o cargo, tendo mesmo pedido "a quem nunca bateu com a cabeça a atirar a primeira pedra", referindo-se a um embate com a cabeça quando o Presidente norte-americano entrava no helicóptero.