Dizia Albert Einstein que "o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas dos que observam e o deixam acontecer". Nesta edição, o NJ traz uma matéria muito preocupante, que merece uma profunda análise e discussão. Falo da recente decisão da extinção dos Centros de Estudo e Investigação da Universidade Agostinho Neto (CEIC- UAN), prevista no Decreto Presidencial n.º 310/20, de 7 de Dezembro. Os CEIC da UAN existem há mais de uma década, e os seus responsáveis têm feito, com o esforço, engenho, visão e profissionalismo, importantes formações e investigações, contando com o apoio de várias organizações nacionais e internacionais. Reduzi-los para departamentos de estudos e investigação das faculdades é um retrocesso e um "murro no estômago" para todo um trabalho feito com qualidade e com mérito.