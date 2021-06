44 anos depois dos trágicos acontecimentos do 27 de Maio de 1977, chegou o perdão. Vítimas e famílias viam a sua dignidade roubada, viviam dolorosas lembranças e esse período em busca da verdade e justiça. Também viviam em busca de respostas e a ter de lidar com silêncio. As palavras, quando surgissem, eram para ferir, humilhar e dividir. Uma ferida aberta durante quatro décadas e que agora começa a sarar. "É na indiferença que se alimentam os preconceitos e se activam os rancores", disse o Papa Francisco na cidade de Blaj, no centro da Roménia, em Junho de 2019, quando pediu perdão aos ciganos, em nome da Igreja Católica.