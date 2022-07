A informação sobre a morte do ex-Chefe de Estado foi avançada na página oficial da Presidência de Angola, "com um sentimento de grande dor e consternação".

Zédu, como também era conhecido em Angola, faleceu às 11h10, após prolongada doença.

"O Executivo da República de Angola inclina-se, com o maior respeito e consideração, perante a figura de um Estadista de grande dimensão histórica, que regeu durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da Nação angolana, em momentos muito difíceis", lê.se na página oficial da Presidência no Facebook.

Na mensagem que dá conta do falecimento do ex-Presidente, o Executivo angolano "apresenta à família enlutada os seus mais profundos sentimentos de pesar e apela à serenidade de todos neste momento de dor e consternação".

José Eduardo dos Santos governou o País durante 38 anos. Deixou o poder em 2017 e a sua morte marca o fim de uma era em Angola. O Novo Jornal assinala o momento com a publicação de uma secção especial sobre a vida e a liderança do popularizado "Zédu" e apregoado "Arquitecto da Paz".

Da clandestinidade à guerrilha, passando pela União Soviética - o Caminho para a Presidência

A substituição "não fácil" de Agostinho Neto e a subida da classe operária à direcção do MPLA

José Eduardo dos Santos na primeira pessoa: "Gostaria de ser recordado como um bom patriota"

Cronologia dos principais acontecimentos desde a tomada de posse