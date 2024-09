Com a aprovação, no passado mês de Julho, do ajuste directo para uma circular rodoviária externa, o Presidente da República, João Lourenço, terá dado o primeiro passo rumo à materialização de uma das mais sonantes promessas eleitorais para Benguela, a «segunda província do País», praticamente sem sinais das acções que levaram o eleitorado a acreditar num futuro promissor.

O projecto, orçado em 517 milhões de dólares, voltou a fazer parte da agenda da governação, várias décadas depois, com Isaac dos Anjos como governador, na sequência da tragédia de Março de 2015 e de situações que evidenciaram lacunas em termos de mobilidade.

Delineada para ligar a Lixeira (Lobito) à comuna da Equimina, Baía Farta, um trajecto com mais de 150 quilómetros, a circular rodoviária externa, uma resposta a "graves e danosas consequências das chuvas", deverá ter um traçado menor, conforme sustentou, num exclusivo ao NJ, o agora assessor do PR para o sector produtivo.

"Continuamos a nos bater por isso, queremos marcar o início", assume Dos Anjos, semanas após o governador provincial, Luís Nunes, ter revelado, uma vez abordado pelo Novo Jornal, que "é tudo muito prematuro, ainda agora o Presidente aprovou".

