A primeira intervenção de fundo do Chefe de Estado vai ser já esta segunda-feira, 23, na Cimeira do Futuro, onde João Lourenço deixará claro o empenho do país na resposta aos desafios mais prementes que o Planeta enfrenta, como as questões ambientais.

A subida ao púlpito maior da "Assembleia do Mundo" do Presidente angolano está prevista para terça-feira, e, nela, como tem feito ano após ano, Lourenço vai desfilar o que tem sido feito em Luanda pela paz no continente, como está a ser a resposta aos desafios globais e como Angola está no pelotão da frente dos que defendem a harmonia global.

Além destes dois momentos, e também como sempre acontece, o Presidente João Lourenço tem uma agenda recheada de encontros bilaterais, entre estes como o Secretário-Geral da ONU, o português António Guterres, além de reuniões do âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da Organização de Estados de África, Caraíbas e Pacífico (ACP).

Naturalmente, embora isso não esteja na agenda oficial que a Cidade Alta divulgou no preâmbulo desta deslocação a Nova Ioque, João Lourenço não deixará de entabular contactos com as autoridades norte-americanas no contexto da aguardada visita do seu homólogo, Joe Biden, a Luanda, nas próximas semanas, com data ainda por definir.

Esta visita do Presidente dos EUA a Luanda, a primeira ao país e a primeira à África Subsaariana desde Barack Obama, reveste-se de um gigantesco interesse porque revela uma mudança de agulha profunda, que já está a ser feita desde que Biden assumiu a Casa Branca, na forma como Washington olha para África.

E, sem surpresa, a presença de Lourenço nos EUA será aproveitada para afinar agulhas para esse momento, que, segundo a Reuters, quem primeiro divulgou esta notícia, que ainda não teve confirmação oficial, decorrerá antes das eleições norte-americanas de 05 de Novembro e depois da AG da ONU.

Fontes do Novo Jornal também conformam os preparativos para esta visita a Lusa de Joe Biden, havendo mesmo, segundo essas mesmas fontes, sinais de que no tereno já estão elementos do aparato de segurança que antecipa a sua chegada aos locais a visitar pelo inquilino da Casa Branca.