A Cunha Vaz & Associados (CV&A), uma das mais conhecidas agências de comunicação portuguesas, começou, a pouco mais de um ano das eleições gerais de 2022, a trabalhar com a Presidência e com o Governo de Angola na área da comunicação.

Desde Agosto que estão a chegar às redacções comunicados da Presidência com assinaturas de diversos consultores através de endereços de correioelectrónico desta agência e com o logotipo da Cunha Vaz & Associados no fundo da página de cada um desses documentos.

A última aquisição da empresa portuguesa fundada em Maio de 2003, e que é, por exemplo, responsável pela assessoria da companhia portuguesa de aviação TAP, é o ex-jornalista Ricardo David Lopes, anterior director editorial do grupo Media Rumo, dona dos jornais Mercado e Vanguarda.

Embora não seja possível estabelecer uma relação directa, é importante recordar que, em Outubro de 2019, e em dois despachos distintos publicados em Diário da República, o Presidente autorizou a aquisição de serviços de consultoria que visavam claramente a melhoria da imagem do Executivo que lidera (ler aqui).

Nos dois decretos, o Chefe de Estado autorizou a aquisição de serviços de gestão de posicionamento e imagem no domínio da análise e pesquisas, planeamento estratégico, conceitos, marcas e campanhas, assessoria de imprensa nacional e internacional, comunicação digital e media trading para o Executivo de Angola e de um serviço de informação e consultoria para media digital e redes sociais para o gabinete do Presidente da República.

Sem avançar os valores dos serviços a contratar, no despacho presidencial foi autorizada a despesa e a abertura de um procedimento de contratação simplificada pelo critério material.

No seu site oficial, pode ler-se que a empresa Cunha Vaz & Associados, que tem como slogan "A sua reputação em boas mãos", disponibiliza serviços de assessoria, como planeamento estratégico e marketing político, ou desenvolvimento de negócios e fusões e aquisições, sendo uma das suas "especialidades" a "gestão de crise".

Em Angola, a empresa tem escritório no Ginga Business Center, em Luanda.