O antigo governador da província do Moxico, Manuel Gonçalves Muandumba, foi eleito hoje para o cargo do secretário do Bureau Político para a mobilização e inserção, em substituição de Jorge Inocêncio Dombolo.

A eleição de Manuel Gonçalves Muandumba aconteceu durante a IV reunião extraordinária do Bureau Político do MPLA presidida por João Lourenço, onde foi aprovado a realização, no próximo mês de Outubro, de conferências extraordinárias do partido nas províncias de Luanda, Moxico, Bengo, Malanje, Zaire, Cabinda, Lunda-Norte e Cuanza Norte, em função da recente nomeação dos respectivos governadores provinciais.

Os Membros do Bureau Político do Comité Central congratularam-se com a tomada de posse do Presidente da República, João Lourenço, e do Executivo nomeado para o quinquénio 2022-2027, e reafirmaram total e incondicional apoio à implementação do programa de Governo sufragado nas eleições de 24 de Agosto.

O Bureau Político do MPLA expressou apoio total ao Presidente da República na implementação de políticas que resultem numa governação com fundamento em trabalhar mais e comunicar melhor.

O Bureau Político reiterou o compromisso de preservar, de forma incondicional, o pensamento político-ideológico que norteou a acção e o abnegado empenho de António Agostinho Neto, na luta de libertação nacional, que culminou com a proclamação da Independência de Angola, no dia 11 de Novembro de 1975, a propósito da celebração do centenário do seu nascimento.