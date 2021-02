A resolução que aprova a entrada de Lourenço Bento António nesta instituição passou na Assembleia Nacional, com 140 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.

Recorda-se que quando Carlos Alberto foi substituído, o relatório da ERCA apresentado ao Parlamento dizia que, "desde a sua tomada de posse, não entregou documentos para completar o processo individual, de modo a provar e certificar a sua formação académica, capacidade técnica e profissional, além de ter cometido 21 faltas injustificadas".

No relatório, clarificava-se que Carlos Alberto "não conseguiu apresentar provas de que justificou as ausências, tão pouco mostrou provas bastantes e inequívocas que certificam a entrega de documentos ao órgão para preencher os elementos em falta no seu processo individual".

A ERCA justificou ainda a sua posição com o facto de Carlos Alberto se ter recusado a participar na elaboração de uma recomendação sobre as boas práticas de jornalismo, a propósito da divulgação de matérias relacionadas com a Covid-19.

Além disso, a ERCA queixou-se do facto de Carlos Alberto divulgar, nas redes sociais, informações de que teve conhecimento por ser membro do conselho directivo da ERCA, entregando a agenda de trabalhos a pessoas estranhas àquela instituição.

A Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana tem natureza de entidade administrativa independente, exercendo actividades de regulação e de supervisão da comunicação social e conformidade com o disposto na constituição e na lei.