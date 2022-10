O Ministério do Ambiente, através do seu secretário de Estado para as Águas, Manuel Quintino, reagiu, ainda que forma intempestiva, à matéria publicada por este jornal na sua última edição, relativa ao «Canal do Cafu». Em carta enviada à redacção, alegou «sobrecarga de trabalho» que, segundo o governante, não lhe permitiu responder a tempo às perguntas que lhe tinham sido enviadas por escrito pelo NJ, em sede do contraditório. Pela natureza da entrevista (escrita), não foi possível rebater as suas respostas.

Por que razão a maior parte dos bebedouros do canal do Cafu destinados ao gado se encontra sem água?

Os bebedouros encontram-se sem água neste momento, mas o empreiteiro está a proceder aos trabalhos correctivos, antes da entrega definitiva da obra.

Confirma a existência de uma avaria nos sistemas de bombeamento da água para os bebedouros?

Não confirmo. Existem os "bebedouros de canal" (água captada directamente do canal condutor geral e dos canais condutores Este e Oeste) e os "bebedouros de chimpaca" (água captada directamente das "chimpacas"). Em ambos os casos, a água é captada com recurso à utilização de bombas manuais.

A que se deve o facto de a água estar esverdeada nalguns pontos do canal? Isso não representa risco para a saúde dos animais, já que a água destinada aos humanos tem sido filtrada?

A água captada a partir do rio Cunene é bruta, pelo que a sua cor depende do grau de turvação.

A água flui graviticamente no canal, pelo que é possível que, em certos troços do mesmo, ela se apresente esverdeada devido à paragem das electrobombas, por um período considerável. Isso deve-se à falta de consumo (pouca demanda, fundamentalmente, por parte da população) ou ainda devido às manutenções periódicas do canal.

Os aldeões queixam-se da falta de pontes destinadas aos peões. O que tem sido feito para inverter a situação?

Não existem pontes e nem foi prevista a construção. O que existe são travessias (pontões) para os peões, para o gado e para os motociclos de pequeno porte. Durante a execução da obra, foram construídas 31 travessias (pontões).

A localização das travessias (pontões) foi fruto de um consenso obtido entre os habitantes residentes ao longo do canal, as autoridades locais, o empreiteiro e os fiscais da obra.

Depois da conclusão da obra, a pedido das autoridades locais, estendeu-se o canal Oeste em aproximadamente cinco (5) quilómetros e construiu-se mais uma "Chimpaca" (chimpaca n.º 11). Nessa altura, foram, também, construídas mais algumas travessias (alguns pontões).

As electrobombas têm sido alimentadas por placas solares. O Ministério formou técnicos locais para superar as avarias?

As electrobombas são alimentadas por um sistema fotovoltaico, o que permite a redução dos custos do combustível (gasóleo). Enquanto não esteve instalado o sistema fotovoltaico, as electrobombas eram alimentadas por geradores de energia eléctrica, que, neste momento, constituem a fonte alternativa para a alimentação da estação de bombagem.

Actualmente, a manutenção de todo o sistema do Cafu é ainda da responsabilidade do empreiteiro. No entanto, estão identificados técnicos angolanos que trabalharão no canal do Cafu e no respectivo sistema de bombagem.

Está em fase de definição o modelo da futura entidade gestora do Cafu.

Por que razão a água do canal à jusante tem sido subaproveitada? Não havia forma de conservá-la num açude?

Ao longo do canal condutor geral e dos canais condutores Este e Oeste, a água é armazenada nos reservatórios ("chimpacas").

No final do canal Este (ramal para Namacunde), a água tem a chana Ongondi como seu receptor, enquanto no canal Oeste (Ramal para Ndombondola), tem como receptor a chana Okanguli.

A água drenada para as chanas, além de fazer a recarga do lençol freático, permite também a preservação do ecossistema. Portanto, não foi considerada necessária a construção de açudes.

