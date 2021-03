Justino Pinto de Andrade explica que as funções de vice-presidente para as questões eleitorais dentro da coligação foram apenas «congeladas», por via de uma decisão conjunta e não suspensas.

O presidente do Bloco Democrático (BD) negou, esta semana, que tenha sido suspenso das funções de vice-presidente para as questões eleitorais na CASA-CE. Em exclusivo ao Novo Jornal, Justino Pinto de Andrade explicou ter havido apenas "congelamento" do referido cargo, uma deliberação resultante de uma recente reunião conjunta da coligação eleitoral, que é a terceira força política do País.

A reacção de Justino Pinto de Andrade surge poucos dias depois de o recém-eleito presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, ter afirmado à ANGOP que o BD deveria "apresentar publicamente a sua posição em relação à assunção das suas responsabilidades".

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)