Das 30 mil armas de guerra em posse das empresas de segurança privada até ao momento, apenas mil foram retiradas. A Polícia Nacional (PN) não conseguiu executar o plano de retirar, até Abril do corrente ano, as mais de 30 mil armas de guerra em posse de centenas de empresas de segurança privada, tendo recolhido somente mil e cadastrado pouco mais de 20 instituições, de um total de 450 cadastradas no País.

A PN não assume o fracasso e diz que desarmar empresas de segurança não é "pera doce" e não se faz em seis meses. Entretanto, já passaram nove meses e ficaram 29 mil armas de guerra por recolher e 430 empresas por vistoriar. A verdade é que andam por aí muitos indivíduos armados e perigosos.