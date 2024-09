A comissão organizadora do V Congresso Ordinário do Partido de Renovação Social (PRS) garantiu esta sexta-feira, 26, que "com ou sem a presença do candidato à presidência do partido, Sapalo António, o conclave arranca mesmo na próxima terça-feira", 01, em Luanda.

"Nós contamos, neste congresso, com os dois candidatos: Benedito Daniel, presidente do partido e Sapalo António, ex-vice-ministro da Indústria no Governo da Unidade e Reconciliação Nacional (GURN), pelo PRS ", disse ao Novo Jornal o coordenador da comissão preparatória, Ndoji António.

"Os delegados eleitos nas conferências provinciais já começaram a chegar a Luanda. As condições técnicas e logísticas também estão criadas", acrescentou, frisando que o Tribunal Constitucional reconhece a legitimidade da comissão preparatória.

Sapalo António não concorda com a realização do congresso, alegando que o Tribunal Constitucional (TC) ainda não deu um parecer favorável sobre o recurso por si interposto, que culminou com a anulação do conclave no mês de Abril.

"Eu recorri ao Tribunal Constitucional e este órgão de soberania anulou o congresso. Até ao momento, não há uma posição oficial do TC, para a realização do congresso", disse ao Novo Jornal Sapalo António, frisando que o congresso não reúne as condições estatutárias e constitucionais.

"São estas condições estatutárias e constitucionais que não estão reunidas e que levaram o TC a anular o congresso no mês de Abril", acrescentou o político.

Na sua opinião, o anúncio do suposto congresso na próxima semana é uma precipitação e vai contra as normas, que estabelecem a realização de um congresso inclusivo e transparente, baseado nos estatutos e na Constituição.

"A convocatória, organização e realização do congresso deve acontecer apenas se for aprovado, por exemplo, uma directiva, definido o número de delegados ao conclave e de membros do Comité Nacional e criada uma comissão preparatória nacional e provincial", argumentou.

Refira-se que o V Congresso Ordinário do PRS havia sido impedido pelo Tribunal Constitucional (TC) na sequência da providência cautelar intentada pelo candidato afastado do pleito eleitoral de Abril, Sapalo António.