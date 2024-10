Segundo o programa, o ponto mais alto do dia está reservado à mensagem sobre o Estado da Nação que o Presidente da República, João Lourenço, vai dirigir aos angolanos, sendo que desta feita será já transmitido em directo no novo Canal Parlamento.

Segundo a presidente da Assembleia Nacional, Carolina cerqueira, o discurso do Chefe de Estado incidirá sobre as políticas preconizadas para a resolução dos principais assuntos, promoção do bem-estar dos angolanos e desenvolvimento do País.

Consta ainda do programa de abertura a apresentação de uma mensagem de boas-vindas a ser proferida pela presidente da Assembleia Nacional.

Refira-se que a Comissão Permanente é o órgão da Assembleia Nacional (AN) que funciona em substituição do Plenário, fora do período de funcionamento efectivo da AN, entre o termo de uma legislatura e o início de nova legislatura ou nos períodos de pausa parlamentar.