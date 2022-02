Covid-19: Governo aligeira medidas de restrição - Voltam a vigorar todos os vistos e está permitida a abertura gradual das fronteiras - Quem não está vacinado não vai ter vida fácil

A partir do dia 1 de Março vai ser obrigatória a apresentação do certificado de vacinas com as duas doses ou com a dose única da Johnson & Johnson, não podendo este ser substituído por um teste, como era permitido até esta data. Por exemplo, se um trabalhador se apresentar no local de trabalho sem o documento será impedido de entrar e ser-lhe-á aplicada falta injustificada, quer nos serviços públicos quer nos privados.