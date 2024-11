Fontes do NJ garantem que a lista dos novos diplomatas já recebeu o "aval" da Cidade Alta, e o MIREX terá iniciado já o pedido dos "agrément" junto de alguns Estados acreditadores.

Há um bom tempo que se fala em mexidas ao nível de embaixadores no MIREX, e eram aguardadas por altura do último Conselho Consultivo Alargado da instituição, realizado em Junho último, em Luanda. Algumas destas movimentações visam o cumprimento no disposto do artigo 26.º do Estatuto do Diplomata que, no seu número 3, dispõe: "O tempo de permanência nos serviços executivos externos do Ministério das Relações Exteriores para os embaixadores é de quatro anos, podendo ser transferido para um outro posto, findo o qual, deve regressar aos serviços executivos centrais", sendo que a regra adoptada é de que, após o cumprimento de duas missões seguidas (de quatro anos cada), os embaixadores devem regressar à base.

