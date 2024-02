O Grupo Parlamentar do MPLA indicou esta quarta-feira, 28, o deputado António Paulo para ocupar o cargo do presidente da 1ª Comissão da Assembleia Nacional, que trata dos assuntos Constitucionais e Jurídicos.

O deputado António Paulo substitui o advogado e deputado Joaquim Carlos dos Reis Júnior, que ocupava o lugar de Virgílio Fontes Pereira, que liderava o Grupo Parlamentar do MPLA.

Refira-se que à primeira comissão compete apreciar os projectos e as propostas de Lei, os projectos de resolução, as propostas de alterações, bem como os tratados, as convenções, os acordos e outros instrumentos internacionais submetidos à Assembleia Nacional, assim como produzir os correspondentes relatórios pareceres sobre questões relativas às matérias de sua especialidade.

A comissão discute e vota, na especialidade, os projectos e as propostas de Lei aprovadas, na generalidade, pelo plenário, nos termos e com os limites estabelecidos pelo regimento da Assembleia Nacional.

Emite ainda pareceres sobre os pedidos de interpretação, esclarecimentos, dúvidas ou omissões, solicitados por diversas entidades ou individualidades, quanto à aplicação das leis aprovadas pela Assembleia Nacional.

Apreciar as petições, reclamações e sugestões que tratem de matérias da sua competência, dirigidas à Assembleia Nacional e a si encaminhadas, inteirar-se dos assuntos políticos e administrativos que sejam do seu âmbito e fornecer os elementos necessários à apreciação, pela Assembleia Nacional dos actos do Executivo e da Administração Pública, são, entre outras, tarefas da 1ª Comissão.