No final de mais umas eleições gerais em Angola, e depois de a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) ter divulgado os resultados eleitorais provisórios "definitivos", anunciando uma vitória por maioria absoluta do MPLA, com 51,07% e 124 deputados, e o segundo lugar para a UNITA, com 44,05% e 90 deputados eleitos, o Novo Jornal percorre o País e mostra como foi a votação dos angolanos através dos dados disponibilizados pela CNE.

No círculo provincial de Luanda, a principal praça eleitoral do País, a UNITA foi claramente vencedora, depois de apurados 93,71% dos votos, com 62,59 % (1.230.213 votos), o que lhe permitiu eleger três deputados. O MPLA ficou em segundo lugar, com 33,31% (654.744 votos) e a eleição de dois deputados.

No Bengo, o partido mais votado foi o MPLA, com 55,37%, elegendo três deputados com 63.984 votos. A UNITA, com 45.339 votos (39,23%), elegeu dois parlamentares.

Em Benguela, onde o MPLA obteve 311.949 votos (54,41%), ganhou três deputados, enquanto a UNITA, com 242.443 votos (42,28%), elegeu dois.

No Bié, a vitória foi também do MPLA, que, com 226.134 votos (60,50%), elegeu três deputados. A UNITA segue atrás com 131.866 votos (35,28%) e dois deputados.

Cabinda passou a bastião da UNITA, que, com 112.540 votos (68,55%), elegeu quatro deputados. O MPLA, com 43.280 votos (26,36%), elegeu apenas um.

No Kuando Kubango, o MPLA é vencedor, com 79.767 votos (69,09%), conseguindo quatro parlamentares, enquanto a UNITA, o segundo partido mais votado, com 30.849 votos (26,72%), conquistou apenas um.

No Kwanza-Norte, a escolha da maioria recaiu também no MPLA, que, com 70.993 votos (60,67%), elegeu três deputados, tendo a UNITA ficado em segundo, com 38.004 votos (32,47%) e dois deputados. O mesmo se passa com o Kwanza Sul, com o MPLA a liderar com 233.160 votos (67,95%) e quatro parlamentares, e a UNITA a ocupar a dianteira, com 93.155 votos (27,15%) e um deputado.

No Cunene, foram contabilizados 120.800 votos (82,87%) a favor do MPLA, que faz o pleno e elege cinco deputados. A UNITA, com 20.944 votos (14,36%), não conseguiu eleger nenhum.

No Huambo, antigo bastião da UNITA, o MPLA foi o vencedor nestas eleições de 2022, com 307.694 votos (56,90%) e três deputados, enquanto o partido do "Galo Negro", com 211.109 votos (39,04%), elegeu dois parlamentares.

Na Huíla, o MPLA ganhou com 323.724 votos (69,16%), tendo elegido quatro deputados. A UNITA, em contrapartida, elegeu apenas um, com 127.229 votos (27,18%).

Na Lunda-Norte o MPLA é também o vencedor, com 100.462 votos (56,31%) que lhe permitiram eleger três deputados. A UNITA elegeu dois, com 59.867 votos (33,56%).

Na Lunda-Sul, foi também sobre o MPLA que recaiu a escolha da maioria dos eleitores que, com 64.771 votos (52,51%), permitiu ao partido no poder há mais de 46 anos, eleger três deputados. A UNITA conseguiu 42.519 votos (34,47%) e dois deputados.

Malanje deu três deputados ao MPLA, que conseguiu a simpatia de 118.347 votantes (61,21%), e dois deputados à UNITA, que conquistou 63.634 votos (32,91%).

No círculo provincial do Moxico, o MPLA obteve 115.114 votos (68,02%), que lhe permitiram eleger quatro deputados. A UNITA granjeou 45.058 votos (26,62%), elegendo um deputado.

Também no Namibe o MPLA foi o vencedor, com 80.642 votos (65,58%) e quatro deputados, enquanto a UNITA, com 37.725 votos (30,67%), elegeu apenas um representante parlamentar.

No Uíge, foi também a bandeira do MPLA que se elevou, com 190.805 votos (57,56%) e três deputados, elegendo a UNITA dois parlamentares, com 117.159 votos (35,34%).

Já no Zaire a UNITA foi a vencedora, com 73.031 votos (52,10%) e três deputados, enquanto o MPLA, com 50.818 votos (36,25%) e dois deputados.

Pela primeira vez a UNITA consegue deputados nos círculos provinciais do Moxico, Huíla, Namibe, Malanje, Kwanza-Norte e Kwanza-Sul.

No exterior do País, segundo os dados avançados pela CNE, o vencedor foi também o MPLA, com 5.613 votos (50,53%). A UNITA obteve 5.201 votos (46,82%).