A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) abriu um concurso público para o recrutamento e selecção de 6.020 agentes de educação cívica eleitoral para as eleições gerais previstas para o mês de Agosto deste ano.

Como requisitos, os candidatos interessados devem ser cidadãos angolanos com capacidade eleitoral activa (maior de 18 anos e ter efectuado o registo eleitoral), residir preferencialmente no respectivo município em que se inscreve e possuir como habilitações mínimas 8ª classe concluída nos municípios rurais e 12ª concluída nas zonas urbanas.

Os concorrentes, como consta do regulamento na página oficial da CNE, devem ainda falar a língua local nas zonas rurais e ter boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal.

Todos os candidatos devem fazer-se acompanhar de fotocópia do Bilhete de Identidade ou cédula pessoal, cópia do cartão de eleitor e da declaração de habilitações literárias, além de duas fotografias de tipo passe.

A província de Luanda e Huila, principais praças eleitorais do País, são as que terão mais agentes eleitorais de educação cívica com 1.008 e 528, respectivamente.

A CNE lançou ainda um outro concurso para recrutamento de 80 candidatos a formadores nacionais para as eleições gerais deste ano.

Como exigência os candidatos devem possuir habilitações literárias mínimas o grau de licenciatura, reconhecida Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES).