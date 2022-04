O secretário-geral do PRS, terceira força política da oposição em Angola, disse hoje ao Novo Jornal que não há nenhum pressuposto legal que impeça o partido a ir às eleições gerais previstas para o mês de Agosto deste ano sem a realização do congresso desta formação política.

Rui Malopa Miguel criticou certos dirigentes do partido que acusam o actual presidente Benedito Daniel de estar a violar os estatutos do partido, referiu que a realização do último congresso em 2017 fixou os conclaves de seis em seis anos.

"No princípio era de quatro anos em quatro anos, e depois o partido deu conta que quatro anos era um período bastante curto e a direcção que ganha a liderança não consegue neste período, executar todas as políticas que definiu", referiu Rui Malopa Miguel.

Segundo o político, depois de quatro anos, alteraram para cinco anos, período que coincide com a realização das eleições gerais em Angola.

"Mais verificamos que os congressos, a realizarem-se de cinco em cinco anos, ocorrem no período eleitoral e há sempre conflitos que resultam nas diferenças de opiniões e o partido fica fragilizado", argumentou.

Por exemplo, segundo o político, "no ano de 2017, ano das eleições gerais, o partido realizou o congresso e os candidatos vencidos partiram numa situação de desmobilização massiva dos membros", esclareceu anunciando que o próximo congresso do PRS será em 2023.

"A lei dos partidos políticos diz que estes realizam congressos num período não superior há sete anos", concluiu.

O PRS foi fundado a 18 de Novembro de 1990, em Luanda.