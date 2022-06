A menos de dois meses de os angolanos irem às urnas nas eleições gerais, a disputa para os cinco lugares de deputados do círculo provincial de Luanda, principal praça eleitoral do País, está a agitar o MPLA, a UNITA e a CASA-CE, que se desdobraram este fim-de-semana nos mercados da capital com a operação caça ao voto.

O MPLA, que perdeu dois deputados no círculo provincial de Luanda, intensificou a campanha "porta a porta", mobilizando milhares de cidadãos para depositarem confiança nesta formação política que governa o País desde 1975.

O secretário provincial do MPLA em Luanda, Bento Bento, disse à imprensa que o partido tem potencial e condições políticas para vencer as eleições gerais de 24 de Agosto e eleger os cinco deputados no círculo provincial de Luanda.

"O comité do MPLA em Luanda está a aprimorar o seu trabalho de mobilização e sensibilização junto dos eleitores com o objectivo da reeleição no pleito de Agosto deste ano", disse Bento Bento.

A UNITA, que conseguiu pela primeira vez em Luanda eleger dois deputados, pretende aumentar mais três para vencer as eleições na principal praça eleitoral do País.

"Que venham as eleições, a UNITA está preparada", disse Nelito Ekukui, secretário do "Galo Negro" em Luanda, garantindo que a vitória do seu partido está assegurada.

O líder da CASA-CE, Manuel Fernandes, afirmou que a coligação terá uma estratégia própria de acção para ter êxito nas eleições de 24 de Agosto deste ano.

"A CASA-CE está confiante num bom resultado nas eleições gerais, convocadas para o dia 24 de Agosto deste ano", disse Manuel Fernandes, frisando que a coligação está em condições para a alternância do poder.

Durante a fase de pré-campanha que decorre na capital do País não há relatos sobre actos de intolerância política, estando militantes de partidos políticos a respeitar as propagandas políticas colocadas em vários bairros da cidade.

A Polícia Nacional tem garantido a segurança durante o período pré-campanha eleitoral.