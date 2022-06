Nas listas públicas afixadas pelo TC, o partido fundado por Florbela Malaquias "Bela' Malaquias" é o único que não tem deputados para os círculos provinciais.

No círculo nacional, na única lista apresentada, aparecem 97 nomes, todos para o círculo nacional e sem candidato suplentes.

Refira-se que o Partido Humanista de Angola (PHA) quer promover o humanismo e a governação democrática, bem como garantir a dignidade da pessoa humana e o seu direito ao desenvolvimento, segundo a sua líder.

O PHA, segundo a sua fundadora, pretende trabalhar para a erradicação da corrupção, salvaguardar os direitos de segurança e de justiça, promover a economia social, solidária e cooperativa, promover a sustentabilidade ambiental e a educação para o desenvolvimento, paz e ética pública.

Para a materialização dos seus objectivos, o PHA, segundo Florbela Malaquias, conta com o dinamismo da juventude, pessoas de fé, das mulheres e com a determinação dos homens. "O Partido Humanista de Angola tem as suas fileiras escancaradas para acolher todas as angolanas e angolanos comprometidos com a humanização da nossa sociedade", garantiu.