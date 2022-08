O Presidente do MPLA, João Lourenço, anunciou hoje, no comício de campanha eleitoral, que o Executivo angolano mobilizou 470 milhões de euros, para a reabilitação das infra-estruturas das cidades de Benguela, Catumbela, Lobito e Baia Farta.

"Estas cidades são penalizadas, porque onde passa a camionagem proveniente do norte, centro e sul do País. As suas ruas são degradas regularmente devido a forte movimentação rodoviária", disse o Presidente do MPLA durante um comício na cidade de Benguela, salientando que, com este valor, serão requalificados também os bairros periféricos destas cidades e suas ruas.

Este valor Segundo ainda, o presidente do MPLA, servirá, igualmente, para a asfaltagem das ruas do Cubal, Ganda e Balombo, a requalificação da marginal da Praia Morena, em Benguela, o Morro e o mercado da Chapanguela, no Lobito.

O líder do MPLA anunciou ainda, num largo pacote de promessas eleitorais, a cedência de 300 milhões de euros, para potenciar o sector ligado às pescas, que vai beneficiar as províncias de Benguela, Kuanza Sul, Namibe, Luanda, Zaire e Cabinda.

Relativamente à paralisação das obras da refinaria do Lobito, João Lourenço referiu que o dinheiro empregue na sua construção já não será recuperado, terá um novo financiamento para a continuação dos trabalhos.

"Sonangol tem essa missão de concluir a obra, que diariamente refinará 200 mil barris, e empregará nove mil pessoas com empregos direitos e indirectos", sublinhou.

Como balanço, o Presidente do MPLA lembrou a inauguração de dois parques de produção de energia solar fotovoltaica que vão beneficiar mais de dois milhões de pessoas.

Com capacidade de 285 megawatts (MW), num investimento superior a 300 milhões de euros, João Lourenço acrescentou que o Executivo vai continuar a dar passos importantes neste sector em municípios da província de Benguela.

"Nós vamos colocar em Benguela três novos comboios modernos e mais rápidos que o País já adquiriu e que passarão a ligar as cidades do Lobito e Benguela", anunciou, adiantando que cada comboio vai transportar 700 passageiros.

De acordo com o Presidente do MPLA, o Aeroporto da Catumbela ainda não tem estatuto de "internacional" por falta da sua certificação.

"Ele ainda não é internacional. Mas vai ser. Um dos nossos desafios é o processo de certificação do mesmo que passa a ser chamada Aeroporto Paulo Teixeira Jorge, antigo ministro das Relações Exteriores", anunciou.

No sector da saúde apontou que, foram admitidos nos últimos três anos nos concursos públicos realizadas, 2.511 profissionais entre médicos enfermeiros e pessoas administrativo.

"Para este ano vão ser admitidos 415 profissionais. Estamos a construir na Catumbela o hospital geral que terá a capacidade de 200 camas", referiu, adiantando que a província de Benguela também vai ganhar um hospital materno infantil.

O líder do MPLA prometeu construir novas instalações para a Universidade Katyavala Buila e para o Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED), em Benguela.