O Comité Provincial do MPLA em Benguela deu o mote para o comício do candidato do partido à Presidência da República, João Lourenço, nesta quinta-feira, ao acenar com as obras integradas em curso nas cidades do litoral, uma semana após a confirmação de empreitadas que podem custar, até ao fecho da próxima legislatura, mil milhões de dólares norte-americanos, montante que deve dar azo a duas mãos cheias de promessas, tal como indicam as antevisões.

Cinco anos depois de ter prometido fazer de Benguela uma "Califórnia" em Angola, no processo eleitoral que marcou a transição na liderança do partido no poder, Lourenço encontra uma Benguela com obras nos domínios das rodovias, águas e recuperação de edifícios, mas nem isso alivia a pressão sobre com uma população a exigir mais.

Duas conhecidas activistas, Sara Paulo, líder de uma organização feminina, e Finúria Silvano, lembram a principal promessa tirada na campanha anterior e questionam o que vem daí, do comício de hoje, marcado para o final da manhã.

Pouco depois da chegada do candidato do MPLA, na quarta-feira, o primeiro-secretário do Comité Provincial, Luís Nunes, afirmou que "o camarada Presidente conhece os problemas da província, sabe do que precisamos", assegurando que "teremos surpresas".

Este anúncio foi feito depois de ter mostrado a João Lourenço, uma vez mais em menos de dois meses, o Museu Nacional de Arqueologia, totalmente renovado, no término de uma visita que voltou a lançar a polémica em relação ao que se considera ser aproveitamento político num cenário de Governo-cessante e gestão corrente do País.

Único em Angola, o Museu Nacional de Arqueologia, um dos símbolos da agora requalificada Praia Morena, é, de resto, uma das "benfeitorias" apontadas pelo segundo-secretário provincial do MPLA, António Capewa Calianguila, para sustentar a tese de vitória nas eleições de 24 de Agosto.

Tal como o governador provincial-cessante, Calianguila aponta para a recuperação do deputado perdido para a UNITA no pleito passado, reafirmando, sempre mediante o trunfo das obras, que o "5-0 será uma realidade".

O NJ sabe que o MPLA tenciona reforçar a caça ao voto, principalmente a nível dos bairros periféricos, depois do regresso de João Lourenço à capital do País, com cabos eleitorais em diferentes zonas para recordar aos eleitores o essencial do discurso do candidato.

Um deles, o empresário Belito Xavier, líder do Comité de Especialidade dos Empreendedores, tem acções agendadas para a zona E, que compreende três importantes bairros do município-sede, a fim de reforçar a mensagem pelo voto no seu partido "como garante para uma Angola próspera", conforme as informações disponíveis.

É notório entusiasmo entre a massa militante do partido no poder, evidenciado nas últimas horas com discursos de optimismo proferidos por Luísa Damião, vice-presidente do partido, e Esperança da Costa, candidata a vice-presidente da República.