Os partidos políticos da oposição criticaram hoje a decisão da Presidência da República de passar a reportar os actos públicos do Presidente João Lourenço enquanto "candidato à reeleição" ligados à disputa eleitoral de 2022 na sua página oficial no Facebook.

Segundo os partidos da oposição ouvidos pelo Novo Jornal, essa decisão incorre numa situação de usurpação dos direitos do Estado para o exercício político-partidário.

O porta-voz da UNITA, Marcial Dachala, disse ser inaceitável ver os actos do presidente do MPLA, João Lourenço, ligados à sua campanha eleitoral passarem a serem divulgados na página do Facebook da Presidência da República.

"É o tipo de regime que temos. Isso chama-se partidocracia", sublinhou Marcial Dachala, considerando que o processo democrático em Angola está em retrocesso.

"Esta decisão é inaceitável e a situação tem de ser corrigida", acrescentou.

Para o presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, esta decisão começa já a beliscar a lisura e a transparência do processo eleitoral que acontece em Agosto deste ano.

"Estamos a ver aqui um uso indevido de uma função do Presidente da República para suportar actividades partidárias. Isso incorre numa situação de usurpação dos direitos do Estado para o exercício político-partidário", acrescentou, frisando que o Chefe do Estado "não pode usar a sua página oficial (no Facebook) para divulgar matérias partidárias".

"O Presidente da República não pode usar os meios do Estado para fazer actividade política partidária. O Presidente da República não pode mandar os membros do seu Executivo usar meios do Estado para actividades do partido", acrescentou, salientando que, com a actual situação "já se está perante uma concorrência desleal no âmbito da pré-campanha eleitoral".

O secretário-geral do Bloco Democrático (BD), Muata Sebastião, disse que a Presidência da República, enquanto instituição, tem poderes conferidos pela Constituição da República de Angola e deve ser isenta.

"O Presidente da República é mesmo do MPLA. Os assessores da Presidência devem entender que, nas vestes do Presidente da República, a sua actuação deve defender os interesses de todos os angolanos", apontou, acrescentando que usar a página da Presidência da República para a divulgação dos símbolos de actividades do partido é uma "ilegalidade muito grave".

Fonte parlamentar do MPLA, que preferiu não ser identificada, assumiu ao Novo Jornal que esta é uma situação anormal, "que não devia estar a acontecer".

O Novo Jornal noticiou na terça-feira que a Presidência da República anunciou que vai passar a reportar os actos públicos do Presidente João Lourenço, enquanto "candidato à reeleição", ligados à disputa eleitoral 2022 na sua página oficial no Facebook.

O texto, na forma de "ponto prévio", explica que esta decisão foi tomada "por ser entendimento de que, candidatando-se pelo seu Partido, o MPLA, (João Lourenço) fá-lo igualmente enquanto Presidente da República candidato à reeleição".