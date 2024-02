De um total de 7.365 edifícios projectados a nível nacional em 2023, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), 5.577 das obras encontram-se paralisadas e pouco mais de 1.788 estão em processo de construção.

O documento que não explica o motivo da paralisação das obras mostra que, no período em análise, na distribuição das obras em processo (obras que, no momento do inquérito, apresentavam seguintes características: inacabadas, novas, reincidentes e concluídas), Luanda, Kwanza-Sul, Bié, Huambo e Lunda-Sul tiveram o maior número de obras. Entretanto, o documento não especifica o número de províncias com construções paralisadas.

