Em conferência de imprensa, a secretária de Estado para a Administração Pública, referiu que o maior número de funcionários públicos regista-se nos sectores da educação e saúde com mais de 50 por cento.

No que toca à Escola Nacional de Administração e Políticas Pública (ENAPP), Amélia Varela fez saber que em 2023, mais de 23 mil quadros do Estado beneficiaram de formação profissional.

No que diz respeito aos concursos públicos, a governante, disse que foram realizados sete no ano passado, que contou com a participação 295.700 candidatos.

Relativamente ao Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (SIAC), uma unidade de atendimento integrado que reúne representações de organismos e empresas no mesmo espaço físico, disse que atendeu no mesmo período mais de três milhões de cidadãos.

Garantiu que este novo serviço, orientado para a transparência, funcionalidade e humanização, com utilização de tecnologia de informação e comunicação, brevemente estará representado em todo o território nacional.

Sobre a segurança social dos trabalhadores, Amélia Varela lamentou que muitos contribuintes inscritos não declarem os seus trabalhadores ou não paguem as contribuições a que são obrigadas por força da Lei.

Relativamente ao pacote de subsídios e incentivos já aprovados pelo Governo angolano, desde Fevereiro do corrente ano, com o objectivo de mitigar as dificuldades dos funcionários que trabalham em zonas recônditas do País, referiu que estes já começaram a ser pagos.

"Os funcionários públicos e agentes administrativos em algumas regiões já começaram a receber os subsídios de isolamento. O valor equivalente a 30 por cento do salário base, está a beneficiar os funcionários colocados em zonas recônditas e menos desenvolvidas. O atraso que se verifica em algumas zonas tem a ver com a organização dos serviços", referiu.