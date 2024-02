Governador de Luanda volta a mexer nas administrações municipais

O governador provincial de Luanda, Manuel Homem, voltou a mexer nas administrações municipais. Alberto Kachala Lumeta foi exonerado do cargo de administrador do Distrito Urbano do Ramiros, sendo substituído por José Morais Macuanda, que deixa a administração do Distrito Urbano do Lar do Patriota, cargo que passará a ser ocupado por Joaquim Cláudio Roberto de Melo.