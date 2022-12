Três aeronaves militares do tipo Cessna, com as matrículas I-114, I-119 e I-120, pertencentes ao ramo das Forças Armadas (FAA) da Força Aérea Nacional, vão ser vendidas em "hasta pública".

O leilão vai decorrer na plataforma electrónica do Sistema Nacional de Contratação Pública e os aviões serão abatidos à carga.

Ao Ministro da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito deste procedimento, adjudicação das propostas, celebração do correspondente contrato, incluindo a sua assinatura, determina o despacho presidencial.