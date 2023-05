O Presidente autorizou a despesa 170 milhões de Kwanzas (313,4 mil USD) para a contratação, através de ajuste directo, de consultoria especializada para a preparação do processo de concessão do hotel interno do Aeroporto Internacional Agostinho Neto.

No contrato de prestação de serviços a ser adjudicado à sociedade anónima Eaglestone Advisory consta igualmente a preparação do processo de concessão dos serviços de catering, handling, correios e carga privada.

No despacho presidencial 108/23, consultado pelo Novo Jornal, lê-se que o Aeroporto Internacional de Luanda Dr. António Agostinho Neto se encontra em fase final de construção e há por isso "necessidade de preparar as condições tendentes à concessão de componentes dos serviços aeroportuários, nomeadamente o Hotel Interno no Terminal A, serviços de catering, handling, correio e carga privada".

Ao Ministro dos Transportes é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito deste contrato.