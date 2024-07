O Governo Provincial anunciou, recentemente, em comunicado, que está a reforçar o processo de actualização e reorganização da toponímia a nível da capital, em todos os municípios, em conformidade com todos os requisitos legais.

Neste momento, a nível de Luanda, a implementação está em maior proporção nos municípios do Kilamba Kiaxi e Talatona, nos distritos urbanos do Nova Vida e Talatona.

De acordo com o comunicado, o processo inclui a actualização e atribuição de número de polícia nas localidades e a criação de mecanismos para a facilitação do acesso a diversos serviços, melhoria da mobilidade, actualização do mapeamento, entre outros aspectos.

"O Governo da Província de Luanda contactou a FNLA para selecionar os nomes de figuras históricas para constarem na toponímia dos municípios da província de Luanda", disse ao Novo jornal o membro da direcção do partido Lino Ucaca, salientando que foram seleccionadas 50 figuras históricas.

Questionado sobre a figura de Holden Roberto, que liderou o processo de libertação de Angola, Lino Ucaca respondeu que este assunto está a ser tratado a nível da Presidência da República.

Este processo, segundo apurou o Novo Jornal, permitiu a atribuição do nome da Rua nº 3 do projecto Nova Vida, em "Rua Siona Casimiro", como forma de reconhecimento aos feitos deste jornalista na defesa de liberdade de imprensa no País.

Para além de Siona Casimiro, também há ruas em nome de outro jornalista da Rádio Nacional de Angola, António Muachilela, dos músicos e nacionalistas, Waldemar Bastos, Carlos Burity, Lurdes Van-Ndúnem, Urbano de Castro, Toni do Fumo e tantos outros.

A sociedade civil, políticos e população em geral têm vindo a apelar ao Estado angolano que os heróis nacionais sejam valorizados, mas sem excepção.

Segundo eles, no País há ruas, escolas, hospitais (...) com o nome de figuras ligados ao partido no poder e estrangeiros, excluindo Holden Roberto e Jonas Savimbi, que tiveram um papel preponderante para a independência de Angola.

Ao Novo Jornal, o porta-voz da UNITA, Marcial Daxala, disse que o seu partido não foi contactado para seleccionar os nomes de figuras históricas para constarem nas ruas e outros sítios dos municípios de Luanda.

"Jonas Savimbi conquistou o lugar que a história não consegue apagar", destacou Marcial Daxala, salientando que Jonas Savimbi e Holden Roberto são figuras que o regime sempre excluiu, não obtante os seus feitos em prol de libertação de Angola.

"É assim que as coisas andam no nosso País, onde priorizam figuras estrangeiras. Não há no País ruas, hospitais, praças, escolas e outras infraestruturas com o nome destes nacionalistas, que o partido no poder pretende ofuscar", acrescentou.