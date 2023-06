O Presidente da República entregou esta sexta-feira "um dossier delicado" a José de Lima Massano, a quem deu posse no palácio presidencial. João Lourenço diz-se "muito esperançado" que o novo ministro da Coordenação Económica resolva "a grande doença" da economia angolana.

O Presidente diz-se "muito esperançado" e acredita que a tarefa da diversificação económica "talvez não seja muito difícil" para o até agora administrador do Banco Nacional de Angola, "a julgar pelo seu rico currículo".

"A julgar pelo facto de estar a vir da banca, portanto, facilmente saberá mobilizar a banca para passar a financiar mais a economia nacional", destacou.

O Chefe de Estado declarou, no seu breve discurso durante a tomada de posse de Lima Massano, que "a economia de qualquer país é algo muito importante", tanto quanto é "a segurança nacional".

"Talvez mais, porquanto, até a própria segurança nacional depende muito da saúde da economia do país. Tudo mais depende da boa saúde da economia do país", salientou.

O grande desafio que Massano tem a partir de agora "é trabalhar no sentido de acelerar o processo da diversificação" da economia, declarou o Chefe de Estado, que vincou que é preciso "produzir muito mais fora do sector dos petróleos e transformar mais os inúmeros recursos minerais que o País tem".

"Transformarmos aqui, manufacturar um conjunto de bens que são essenciais para a vida das populações e desta forma aumentarmos o leque de bens exportáveis".

José de Lima Massano, que saiu na quinta-feira, ex- governador do banco central, substitui Manuel Nunes Júnior, exonerado do cargo de ministro de Estado para a Coordenação Económica.