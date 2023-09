JMPLA cumpriu a deliberação do Bureau Político do MPLA com a eleição dos secretários províncias de Cunene, Luanda e Huila

A JMPLA, braço juvenil do partido no poder, cumpriu a deliberação do Bureau Político do Comité Central do MPLA que proibiu os primeiros secretários provinciais da OMA e da JMPLA de acumularem estes cargos com os de deputado, ao eleger novos responsáveis nas províncias de Luanda, Huila e Cunene.