A JMPLA, organização juvenil do partido no poder, lançou um concurso para a escolha da música oficial do IX Congresso Ordinário, que terá lugar de 21 a 23 de Novembro, em Luanda.

Segundo a JMPLA, pretende-se que a música seja apelativa e que tenha uma mensagem que "retrate a grandeza do MPLA, da JMPLA e da juventude angolana".

Podem participar neste concurso, segundo a JMPLA, artistas de todas as províncias do País e a música deve ser interpretada em língua portuguesa, dando-se preferência a conteúdos com ritmos angolanos.

"A música deve ter uma duração de cinco minutos e os custos da sua produção e gravação deve ser suportados pelo próprio artista", diz a organização.

A música aprovada será a oficial, durante o mandato 2024-2027, e será apresentada pelo autor no acto de abertura do IX Congresso Ordinário.

A JMPLA diz que o autor da música terá oportunidade, igualmente, de participar em várias actividades da JMPLA e integrar as delegações em viagens para a entoação da música noutros pontos do País e do exterior.

As músicas devem ser envidas para o endereço electrónico: cn.dip.marketing.jmpla2019mail.com.

De acordo com a JMPLA, será atribuído o valor de 400.000.00 Kwanzas ao autor da música vencedora e o material deve ser enviado até ao dia 10 de Novembro.

A JMPLA foi fundada em Leopoldville (actual Kinshasa), antigo Zaíre, a 23 de Novembro de 1962, no limiar da primeira guerra de libertação nacional.

Sendo a Juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola, a JMPLA foi concebida, pelo MPLA, como a sua organização juvenil de massas.