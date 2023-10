A JMPLA, braço juvenil do MPLA, anunciou esta terça-feira, 03, que mais de mil estudantes do ensino superior vão participar, de 05 a 08 de Outubro, na 19ª edição do Campo Nacional de Férias dos Estudantes Universitários (CANFEU), na província do Huambo.

Segundo uma nota desta organização, o CANFEU, que contará com a participação de estudante do ensino superior de todo o País, "é um espaço privilegiado para exaltar o patriotismo, promover actividades científicas, culturais, filantrópicas, ambientais, desportivas, solidárias e recreativas, bem como conferências sobre o estado de desenvolvimento sociopolítico e económico da província anfitriã, os desafios do Ensino Superior em Angola, e a Agricultura como oportunidade de negócio e de geração de riquezas".

De acordo com a nota, a 19ª edição do Campo Nacional de Férias dos Estudantes Universitários 2023, terá como lema :"Juventude Universitária - Amar a Pátria e Fazer Angola Crescer".

Refira-se que a JMPLA foi fundada em Leopoldville (actual Kinshasa, República Democrática do Congo), antigo Zaire, a 23 de Novembro de 1962, no limiar da primeira guerra de libertação nacional, que culminou com a proclamação da independência a 11 de Novembro de 1975.