O Presidente da República manteve esta terça-feira, na cidade do Uíge, encontros separados com representantes da sociedade civil local, com os quais abordou questões sociais e económicas que afligem os habitantes da região.

Em declarações à imprensa, no final do encontro, o bispo da Diocese do Uíge, Dom Joaquim Nhanganga Tyombe, afirmou que a ocasião serviu para falar sobre a realidade da acção e da contribuição que a igreja pode prestar ao Estado.

"Acreditamos na proactividade. Manifestamos a nossa disposição em colaborar com o Executivo, para a melhoria da qualidade de vida no nosso país", sublinhou.

Em representação das autoridades tradicionais da região, o soba Miguel Vingo disse que solicitou ao Presidente da República a construção de mais escolas nas comunas.

O soba pediu, de igual modo, o reforço de kits de trabalho e a redução dos preços dos produtos da cesta básica.

O representante do Conselho Provincial da Juventude, Hélio Paulo Eduardo, disse ter abordado a problemática da falta de emprego, habitação e cedência de créditos bancários aos jovens da província.

Acredita que as questões apresentadas ao Chefe de Estado foram levadas em consideração e terão solução.

Já o empresário Alcides Maiacala, em representação da sua classe no Uíge, disse ter apresentado as principais inquietações que enfrentam, entre as quais a dificuldade em expandir os negócios aos 16 municípios da província, devido ao avançado estado de degradação das vias rodoviárias.

As audiências concedidas esta terça-feira pelo Presidente João Lourenço, a representantes da sociedade civil no Uíge, enquadram-se na governação de proximidade que adoptou desde o início do seu mandato, a 26 de Setembro de 2017.

O Chefe de Estado angolano está na cidade do Uíge desde a manhã de terça-feira, para uma visita de trabalho de dois dias.