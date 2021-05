Escolha de um juiz do Tribunal de Contas para instruir processo disciplinar em que é visado um juiz conselheiro do Tribunal Supremo está no epicentro da nova polémica na Magistratura Judicial. Comissão Permanente do CSMJ decidiu punir com seis meses de suspensão Agostinho Santos, mas esse não desiste da defesa da sua causa.

O juiz presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ) e concomitantemente presidente do Tribunal Supremo (TS) ter-se-á visto a braços com falta de fundamentos para justificar o facto de ter optado por um juiz do Tribunal de Contas para instruir o processo disciplinar aberto este mês contra o juiz Agostinho Santos pelos pronunciamentos públicos desse em relação à polémica à volta das eleições na Comissão Nacional Eleitoral (CNE), avança fonte do Novo Jornal.

A fonte conta que, durante a reunião da Comissão Permanente do CSMJ, decorrida na quarta-feira, 19 - em que foi aprovada com cinco votos a favor, dois contra e duas abstenções a suspensão, por seis meses do exercício de juiz, de Agostinho Santos - o juiz Joel Leonardo foi questionado sobre a legalidade da indicação para instrutor do referido processo de um juiz que não é magistrado típico e que vem de um órgão especializado em Contabilidade, no caso do Tribunal de Contas.

"A Lei e a Construção atestam, claramente, que, para instrutor no caso em questão, tem de, obrigatoriamente, ser um magistrado judicial ou um vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial, perfil a que Manuel José Domingos [instrutor indicado] não responde", reporta a fonte próxima de Agostinho Santos.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)