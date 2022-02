A UNITA e a CASA-CE estão preocupadas com "a lentidão na actualização do registo eleitoral no País e no exterior", afirmando que essa morosidade apenas favorece o partido no poder. Os Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAP), segundo números oficiais, registaram, em cinco meses, em todo o País, apenas 2,5 milhões de eleitores.

Ao Novo Jornal, o deputado do "Galo Negro", Ernesto Mulato, declarou que "quanto menos pessoas forem registadas melhor é para o partido no poder voltar a ganhar eleições previstas para a segunda quinzena de Agosto do presente ano".

Na opinião da UNITA, a lentidão que se regista nos postos de actualização do registo eleitoral é "uma acção propositada" de quem coordena este processo.

"Tudo está calculado, quanto menos forem registados maior é a certeza de o MPLA ganhar. Os tempos são mesmo outros e se continuarem a fazer leituras com olhos de grandeza poderão ter surpresas", avisou o deputado da UNITA em declarações ao Novo Jornal, depois de o ministro da Administração do Território (MAT), Marcy Lopes, ter falado da "fraca adesão" dos cidadãos residentes no estrangeiro aos postos para actualizarem o registo eleitoral oficioso destacado nas embaixadas e nos consulados.

"A adesão a este processo está muito fraca no exterior", lamentou, afirmando que os cidadãos não se têm deslocado às embaixadas e aos consulados para fazerem a actualização dos seus registos.

Preocupado com a situação está também o presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, que incitou os militantes dos partidos que integram a coligação a aparecerem em massa nos postos de actualuzação do registo eleitoral.

"Temos vindo a apelar para que todos os nossos militantes actualizem os dados junto dos Balcões Únicos de Atendimento ao Público", afirmou Manuel Fernandes, frisando que os serviços tecnológicos nos Balcões Único de Atendimento ao Público devem ser resolvidos para que haja mais eleitores a actualizarem o registo eleitoral.