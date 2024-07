Médica Paula Regina de Oliveira é a nova ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação

O Presidente da República nomeou esta terça-feira a médica e deputada Paula Regina Simões de Oliveira para o cargo de ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, depois de ontem o cargo ter ficado vago com a exoneração de Maria do Rosário Bragança, que foi nomeada ministra de Estado para a Área Social.