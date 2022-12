"O Embaixador Assunção dos Anjos desempenhou funções relevantes enquanto quadro da Administração Central do Estado, em Angola e no exterior do país, sempre com reconhecido zelo, sentido de dever e notável competência", escreveu o Presidente da República em comunicado.

Assunção Afonso de Sousa dos Anjos nasceu no dia 13 de Fevereiro de 1946, em Luanda. Foi um político e diplomata, tendo exercido a função de ministro das Relações Exteriores de 2008 a 2010.

Durante a sua carreira diplomática, desempenhou também as funções de director para África e Médio Oriente do Ministério das Relações Exteriores, e foi responsável pelos gabinetes do vice-primeiro-ministro, do ministro do Planeamento e do então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, de 1979 a 1993.

Foi igualmente embaixador de Angola em Espanha, França e Portugal.

Em 2010, foi substituído por Georges Rebelo Chikoti no cargo de ministro das Relações Exteriores e, posteriormente, nomeado conselheiro presidencial.

Assunção Afonso de Sousa dos Anjos foi membro do Comité Central do partido MPLA.