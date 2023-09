O embaixador Hermínio Escórcio, antigo secretário pessoal de António Agostinho Neto, morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 88 anos, na África do Sul, vítima de doença, foi confirmado em Luanda, por fontes do Ministério das Relações Exteriores.

Hermínio Escórcio foi embaixador de Angola na Argentina, Alemanha, Áustria, Argélia, Egipto, Líbia, Tunísia, Emirados Árabes Unidos e Suíça e foi membro fundador do Atlético Petróleos de Luanda.

Hermínio Joaquim Escórcio, nasceu a 01 de Junho de 1936, na cidade do Lobito, província de Benguela.

Formou-se em Estudos Económicos, Administração e Relações Pública.

Exerceu actividades e aderiu ao MPLA na clandestinidade e participou do processo de Libertação Nacional desde 1958.

Foi preso político, julgado e condenado por um tribunal especial militar por imposição da Polícia Política Portuguesa (PIDE) de 1963 a 1974.

Fez parte da delegação do MPLA que negociou as tréguas com os portugueses nas chanas de Liamege, na província do Moxico.

Coordenou a comissão de recepção da primeira delegação do MPLA dirigida por Lúcio Lara. Exerceu, também, cargos de secretário pessoal do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto.