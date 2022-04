O MPLA convocou para Sábado, 30, uma "marcha de milhões" em apoio às políticas sociais do Executivo com ênfase no sector de saúde, quatro dias depois dos médicos terem suspendido a greve "devido ao alto índice de mortalidade nos hospitais".

Segundo uma nota do comité provincial de Luanda do MPLA, a marcha visa juntar médicos, enfermeiros e membros da sociedade civil, militantes amigos e simpatizantes do MPLA, numa "marca de milhões" onde se pretende mostrar apoio às políticas do sector social do Executivo.

Ao Novo Jornal, o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola (SINMEA), Adriano Manuel, questionado se vão participar ou não, respondeu que "estão num País democrático onde as pessoas podem ou não participar nas marchas".

"Os médicos são livres de aderir ou não às marchas. Eu não vou aderir porque não faço parte de um partido político", frisando que nem todos os médicos participam nas greves que o SINMEA convoca.

Na sua opinião, essa marcha para além de apoio às políticas do Executivo, visa criar a ideia de que os médicos não tinham motivos para fazer greve.

Segundo dados oficiais, a força de trabalho no sector da Saúde passou de 65.294 profissionais para 87.161 nos últimos dois anos, elevando o número de médicos para 7.715.

Outro grande ganho no que toca ao reforço da força de trabalho, que registou um incremento de 26%, segundo dados oficiais, foi a aprovação, em 2019, dos Estatutos das Carreiras Especiais da Saúde de médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, técnicos de apoio hospitalar, bem como o estatuto remuneratório, que beneficiou 44.615 profissionais.

Devido à falta de condições de trabalho e baixa remuneração salarial, os médicos ligados ao SINMEA estiveram em greve até ao início desta semana, durante mais de um mês, tendo suspendido o protesto laboral alegando que estava a decorrer uma elevada mortalidade hospitalar devido à ausência destes profissionais.