"Há condições para o cumprimento das promessas eleitorais sufragadas nas últimas eleições de 24 de Agosto de 2022", disse quinta-feira, 26, aos jornalistas, a secretária do Bureau Político para a Política Social, Maricel Capama, no termo da quarta reunião ordinária do Bureau Político do MPLA, orientada pelo presidente do partido, João Lourenço.

O aumento sistemático dos preços dos produtos alimentares básicos, aliado à subida do preço da gasolina, a desvalorização do Kwanza e a crescente inflação reconhecidos pelo partido no poder, serão os temas de análise durante a reunião do Comité Central do MPLA que terá lugar na segunda quinzena deste ano.

A anteceder a reunião do Comité Central, o secretariado do Bureau Político do MPLA reconheceu que o País vive uma situação económica e social "muito difícil", com as famílias a perderem o poder de compra diariamente.

Para fazer face à crise, a responsável do partido defendeu a necessidade de uma maior aposta no sector agrícola, principalmente na agricultura familiar, que tem dado sinais positivos nos últimos tempos.

"Estamos numa situação económica e social difícil, porque sabemos que embora estejamos num amplo processo de diversificação da economia ainda continuamos a ser um País petro-dependente, o que faz com que os conflitos que têm estado a acontecer a nível internacional tenham um reflexo directo nas questões económicas nacionais", frisou.

A quarta reunião do Bureau Político do MPLA abordou diversas matérias, ligadas à acção governativa e à vida interna do partido.

No domínio da acção governativa, o Bureau Político apreciou o Memorando de Avaliação da Situação Económica e Social do País, assim como a informação sobre o Programa de Desenvolvimento Nacional 2023-2027.

Em relação à vida interna do partido, o Bureau Político apreciou a actividade desenvolvida pelo secretariado no II quadrimestre de 2023 e os planos anuais de actividades e eventos do partido, bem como a proposta de agenda de trabalhos que será submetida a V Sessão ordinária do Comité Central.