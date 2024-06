O Grupo Parlamentar do MPLA realiza, de 22 a 28 deste mês, na província do Bié, as segundas jornadas, com o objectivo de divulgar a agenda política do MPLA para 2024.

"MPLA - servir o povo, fazer crescer Angola" é o tema central escolhido para as jornadas, na província do Bié, onde os deputados vão percorrer os nove municípios, para constatar o andamento de investimentos públicos dialogar com a sociedade civil e a população em geral sobre o actual momento político do País.

Em conferência de imprensa, o primeiro secretário do Grupo Parlamentar do MPLA, Jorge Ribeiro Uefu, informou que durante as jornadas, vão dissertar sobre temas como "a implementação das autarquias locais e o MPLA como garante do desenvolvimento".

Questionado pelos jornalistas sobre a criação de uma Comissão Negocial Interpartidária para trabalhar na unificação dos dois diploma do MPLA e da UNITA sobre a institucionalização das autarquias locais, Jorge Uefu disse que já foram criadas as equipas técnicas que estão a trabalhar para discutirem questões divergentes.

"Aliás, as duas iniciativas legislativa da UNITA e do MPLA já foram aprovados na generalidade na Assembleia Nacional. Agora estamos a trabalhar a nível da comissão para encontrarmos consensos", referiu Uefu.

Refira-se o MPLA venceu as eleições gerais em Angola com 51,7% dos votos, tendo elegido 124 deputados. Este resultado permitiu ao partido no poder ter maioria absoluta.