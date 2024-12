A montanha não pariu um rato, mas a expectativa criada pelo presidente do MPLA sobre a renovação nos órgãos do partido nem de perto nem de longe foi justificada na composição do secretariado do Bureau Político que, na terça-feira, 17, saiu do seu VIII Congresso Ordinário, que mantém a maioria dos seus membros, registando apenas a saída de quatro deles.

A antiga vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, foi substituída por Mara Regina da Silva Baptista Domingos Quiosa, a militante Carla Maria Leitão Ribeiro de Sousa, que ocupava o secretariado de administração e finanças, foi substituída por Nádia Agostinho Monteiro.

Maria Antónieta Sabina Baptista deixou a coordenação da comissão de disciplina, ética e auditoria do Comité Central, agora ocupada pelo militante Pedro de Morais Neto.

A militante Maricel Marinho da Silva Capama deixou o cargo de secretária do Comité Central para a política social, que agora passa para a responsabilidade de Maria Idalina Valente.

Como novidades no secretariado do Bureau Político do MPLA destaca-se a entrada de Mário António Sequeira e Carvalho para secretário para os antigos combatentes e veteranos da pátria, Justino Fernando de Castro Capapinha, primeiro secretário nacional da JMPLA e Roberto Francisco de Almeida, presidente do conselho de administração da Fundação Sagrada Esperança.

A nível do Bureau Político do MPLA a saída de Higino Carneiro e de Eugénio César Laborinho, antigo ministro do Interior, são as grandes novidades, mas já anunciadas nos bastidores. Fernando da Piedade Dias dos Santos "Nandó" permanece no Bureau Político do MPLA.

Reforçaram este órgão central do partido as governadoras das províncias de Cabinda e Lunda Norte, Suzana Fernanda Pemba Massiala de Abreu e Filomena Elizababete Chiula Miza Aires.

Com a nomeação de novos governadores províncias pelo Presidente da República, João Lourenço, o Bureau Político do MPLA será reforçado nos próximos tempos por Auzílio de Oliveira Martins Jacob, que será o secretário do MPLA na província de Icolo e Bengo, Narciso Damásio dos Santos Benedito do Kuanza Sul e Lúcio Gonçalves Amaral da província do Kuando.