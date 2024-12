O município de Luanda, até agora liderado pela administradora Milca Caquesse, deixa de existir a partir da meia-noite do dia 1 de Janeiro de 2025, e cinco dos seus distritos urbanos passam a ser municípios, de acordo com a nova Lei da Divisão Político Administrativa, que entra em vigor no ano novo, soube o Novo Jornal. A partir do dia 1 de Janeiro, qualquer acto administrativo dos administradores destes distritos urbanos passa a ser ilegítimo.

Os distritos urbanos do Rangel, Samba, Maianga, Ingombota e do Sambizanga, que até às 23:59 do dia 31 de Dezembro de 2024 pertencem ao município de Luanda, que será extinto, voltam a ser municípios.

Entretanto, o governador provincial de Luanda, Luís Nunes, ainda não indicou nem exonerou os administradores destes territórios.

Segundo a nova Lei da Divisão Político Administrativa, os responsáveis destes territórios, assim como a administradora do município de Luanda, Milca Caquesse, cessam funções esta terça-feira.

Entretanto, a Centralidade do Kilamba, o Sambizanga, o Rangel, a Samba, a Hoji Ya Henda, o Mussulo, a Camama, a Maianga e os Mulenvos, segundo a nova Lei da Divisão Político Administrativa, são os novos municípios da província de Luanda.

Até agora, o município de Luanda tinha sete distritos urbanos: Ingombota, Maianga, Rangel, Samba, Sambizanga, Ngola Kiluanje e Neves Bendinha. Com a nova Lei, o município de Luanda é extinto e com ele também os seus distritos urbanos.

Entretanto, a Ingombota, a Maianga, o Rangel, assim como a Samba e o Sambizanga, passarão agora a ser municípios da província de Luanda

O distrito urbano do Ngola Kiluanje passa a ser comuna do município do Hoji Ya Henda, que deixa de pertencer ao município do Cazenga.

O distrito urbano do Neves Bendinha, que pertencia ao município de Luanda, passa para o município da Maianga.

Fontes do Governo Provincial de Luanda (GPL) asseguraram ao Novo Jornal que o governador Luís Nunes deve a qualquer momento proceder à nomeação dos novos responsáveis municipais e comunais.