Na semana em que pelo mundo se assinalam mil dias desde a intervenção da Rússia em território ucraniano, uma semana em que aumentou a escalada do conflito com a entrega à Ucrânia de mísseis ATACMS por parte dos EUA e a prometida resposta de Moscovo, Vladimir Tararov fala ao NJ sobre o conflito, a visão da Rússia para África e a estratégia. O diplomata assume não ter ciúmes da "paixão americana" entre Luanda e Washington e minimiza qualquer impacto da visita de Joe Biden ao nosso país.

A 16.ª Cimeira dos BRICS, que uniu o sul global, foi vista como uma seta letal para a influência do Ocidente alargado. Kazan, cidade russa, acolheu aquela que é, até agora, a cimeira mais importante, considerada pela organização, com a presença massiva de Chefes de Estado e de Governo de quase 40 países presentes. Será um sinal de que os BRICS já ameaçam a hegemonia global?

Sempre este problema? Nós não ameaçamos ninguém, mas o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, respondeu a esse assunto de uma forma muito interessante. Ele disse que "os BRICS não são uma organização contra alguém, não é do Ocidente e não é contra o Ocidente". Isso é o mais importante. Portanto, o que isso significa? Criou-se uma estrutura mais independente no mundo, porque, antigamente, era um pólo que dirigia toda a economia, toda a política, e eles mesmo pressionavam os seus parceiros e demonstraram que, se alguns destes parceiros não obedeciam, eles mostravam como exemplo para os outros, que eles podem ser castigados com sanções e outros mecanismos que existem no mundo. E agora, criou-se uma estrutura que reúne grande potencial, e esse potencial é dedicado não somente para contrapor-se a alguém, mas, para se criar uma atmosfera, para se criar uma base para uma cooperação vantajosa, para uma cooperação mútua e igual, para que não haja pressões e são livres da adopção de decisões.

Não se opõem à hegemonia, por exemplo, do G7? Da mesma forma que o Ocidente tem a legitimidade de criar o G7 é a mesma que vocês têm a de criar os BRICS?

Cada organização do Ocidente tem um pólo que manda. Por exemplo, a União Europeia tem mecanismos próprios que obrigam os seus membros a obedecer decisões deste pólo, enquanto nos BRICS não há esse mecanismo. Os nossos mecanismos são na base da igualdade e, digo, eles adoptam o que é mais importante. Eles adoptam decisões diferentes, isso na esfera económica, política e humanitária, que é a mais importante e também na esfera financeira. Eu gostaria de frisar que foi criado um novo banco de desenvolvimento no seio dessa organização, para assegurar o investimento dos projectos que a organização está a elaborar, mas isso é só uma visão. Outra visão desta organização que também demonstra que o mundo percebeu que nós não podemos agora viver na atmosfera quando existe um pólo que dita tudo. É por isso que já começou a modelar-se um sistema unipolar para um sistema multipolar. A Rússia manifestou-se a favor disso há já muito tempo, mas somente agora os países em vias de desenvolvimento começam a perceber as vantagens do sistema multipolar que não há nenhuma pressão, que não há mesmo a exploração dos mais fortes perante os mais fracos.

A ideia que tem é de que é necessário que existam outras formas, parcerias para não ficarmos num único sistema, o chamado sistema unipolar, mas multipolar, que os países tenham a possibilidade de fazer as suas escolhas.

Mas consiste também noutra coisa, por exemplo, quando esse sistema unipolar está sempre a elaborar as suas próprias regras e, se não se obedecer a essa regra, tem de ser expulso desse sistema. Este é um exemplo. Em países mais ricos, o que eles fazem? Eles agrupam-se antes de tudo e depois elaboram as suas regras na base das organizações internacionais, internacionais pró-ocidentais, vamos dizer assim. Nós podemos tomar qualquer que seja a organização. E o que acontece lá dentro? Os países mais fortes reúnem-se e depois impõem as regras de cooperação e são normalmente regras atraentes. Porquê? Porque esses países também querem isenções de taxas, isenções de impostos e outras coisas, as possibilidades iguais para fazer o comércio, etc... Mas o que fazem esses organismos? Eles inicialmente criam essas condições de igualdade, mas depois impõem o outro mundo. Se quiser entrar para essa organização, tem de cumprir uma série de regras e depois então é quando entram outros países, muitos países que já começam a questionar o seu lugar nesse organismo. Esse organismo morre. Isso quer dizer que o sistema elaborado pelo Ocidente para atrair os países, eu dizia, é um dos métodos de neocolonialismo.

Isso é também um eixo que preocupa muito o Ocidente alargado, é o eixo Moscovo-Pequim-Nova Deli, a ligação Rússia à China e à Índia, três países muito fortes nos BRICS.

Esqueceu-se do Brasil.

Falaremos do Brasil mais lá para frente. Também falaremos da África do Sul, Egipto e Etiópia. Mas agora é o eixo Moscovo-Pequim e Nova Deli.

Foi criado inicialmente e depois sentimos o problema de recursos financeiros e, para nos libertar daquela pressão financeira, também gostaríamos de estabelecer um sistema de interligação na base das moedas nacionais e talvez seja uma moeda, não sei, talvez uma moeda cifrada.

Já se fala do novo sistema de pagamento, um sistema que vai facilitar as transferências em dinheiro, pagamento de importações e exportações, dentro dos BRICS, e como isso vai funcionar. Foi uma das novidades apresentadas na Cimeira de Kazan

Esta visão deve ser dada por especialistas. Como pode imaginar, os BRICS ocupam agora 26% do território do mundo e têm 42% da população mundial, é uma organização que não está focada só no comércio, não só na interligação no domínio tecnológico, científico, mas também temos de organizar as transacções, mas agora as transacções fazem-se através do Dólar ou através do Euro, e isso também prejudica muito a economia, porque o Ocidente tem uma alavanca nas suas mãos para pressionar os outros países, para destruir a economia dos que não obedecem às regras que eles inventam durante o jogo, vamos assim dizer, e isso também prejudica muito. Mas esse sistema vai trabalhando. Os especialistas estão a pensar, por isso foi criado um novo banco de desenvolvimento dos BRICS.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/