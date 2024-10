Nova composição da CNE passa sem votos dos deputados da UNITA, que saíram da AN e organizaram manifestação, gritando "Angola é do povo, não do MPLA" e "as instituições são do povo, não do MPLA"

A Assembleia Nacional aprovou esta quinta-feira, 31, a nova composição da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), na ausência dos deputados da UNITA, que abandonaram a sala e rapidamente organizaram uma pequena manifestação junto ao Parlamento. "Angola é do povo, não do MPLA" e "as instituições são do povo, não do MPLA" foram algumas das palavras de ordem utilizadas pelos deputados da maior força política da oposição.