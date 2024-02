João Lourenço foi eleito para um segundo e último mandato como Presidente da República em Agosto de 2022. Passados quase 18 meses, vai nas vestes de presidente do MPLA finalmente falar com os militantes de Luanda, no âmbito do lançamento da agenda política do seu partido. Quem pede votos tem de sair de casa e ir ao encontro daqueles que vão votar e depois das eleições deve agradecer pelo seu voto. Vai ele próprio ao encontro dos seus militantes e apresentar-lhe estratégias para inverter o actual cenário e para perceber deles por que razão, nas últimas eleições, lhe deram um presente bastante amargo e envenenado: A derrota do MPLA em Luanda! É agenda política com estratégia para o MPLA recuperar aquela que é a maior praça eleitoral do País. A perda de Luanda para a UNITA foi um verdadeiro abalo para as hostes do MPLA, um verdadeiro murro no estômago das suas lideranças e que provocou a tal " morte política" do então líder do MPLA em Luanda, Bento Bento.